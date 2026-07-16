“Ora chiamatemi dottoressa". Così, con ironia e un pizzico di orgoglio, Big Mama ha annunciato di aver raggiunto un nuovo importante traguardo, conseguendo la laurea triennale in Urbanistica al Politecnico di Milano. Marianna Mammone, questo il vero nome dell’artista, ha condiviso la gioia per questo importante successo con i suoi follower, pubblicando un post su Instagram con le foto del giorno della sua laurea. “Alla mia Irpinia, alla mia famiglia”, ha scritto la rapper sui social network. Il post sui social. A margine del post la cantante di “Cento Occhi” e “Mezzo rotto” ha voluto fare una riflessione profonda: “A tutte le vittime del cancro, a chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l'ultimo capitolo al silenzio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - BigMama si è laureata: "A tutte le vittime del cancro e a Michele per aver curato il capitolo più delicato della mia vita"

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Laurea BigMama, la tesi dedicata alle vittime del cancro e all'Irpinia

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BIGMAMA HA RAGGIUNTO UN NUOVO TRAGUARDO E LE SUE PAROLE HANNO EMOZIONATO MIGLIAIA DI PERSONE. La cantante si è laureata al Politecnico di Milano e ha dedicato il risultato alle vittime del cancro e al medico che le ha cambiato la vita. x.com

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