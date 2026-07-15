BigMama si è laureata | Al mio dottore per aver curato il capitolo più delicato della mia vita

Da quotidiano.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La cantante BigMama ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia. La cantante ha ringraziato il suo medico per aver seguito il percorso di studi e per aver curato un momento importante della sua vita. La laurea è stata celebrata con un post sui social media, dove ha condiviso la novità con i follower. La cantante ha adottato il nome di Marianna Mammone in occasione del conseguimento del titolo accademico.

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Milano, 15 luglio 2026 – “Canta la dottoressa Mammone”. Pardon, BigMama. Al “mic” come è il suo nickname su Instagram è BigMama, nella vita da oggi è la dottoressa Marianna Mammone. La 26enne rapper avellinese si è infatti laureata al Politecnico di Milano in ‘Urbanistica: città, ambiente e paesaggio’ con una tesi dal titolo ‘Metastasi della città. Salute, ambiente e pianificazione urbana. Una ricerca che parte dall’Irpinia’. Relatrice la professoressa Elena Granata. La dedica. Toccante la dedica della tesi: “A tutte le vittime del cancro, a chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l’ultimo capitolo al silenzio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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