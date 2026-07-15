Una cantante ha conseguito la laurea, dopo aver affrontato un percorso di battaglia contro un linfoma di Hodgkin diagnosticato nel 2020, all’età di vent’anni. Ha ringraziato il suo medico per averla aiutata a superare la fase più delicata della malattia. La laurea rappresenta per lei non solo il completamento degli studi, ma anche una rinascita personale. La cantante è originaria di una provincia campana.

Per BigMama la Laurea è la fine di un percorso di studi, ma anche la conferma di una rinascita iniziata qualche anno fa. Nel 2020, quando aveva appena vent’anni, la cantante originaria di San Michele di Serino, in provincia di Avellino, aveva scoperto di avere un linfoma di Hodgkin. Sono stati mesi difficili, tra cure e chemioterapia, vissuti mentre cercava di non fermare i suoi sogni: quelli nella musica e quelli legati alla sua formazione. Dopo la guarigione, quella esperienza è entrata anche nelle sue canzoni. Nel giorno della laurea il primo pensiero è andato alle persone che hanno attraversato con lei il periodo più delicato. «A Michele, il mio angelo, il mio dottore, il mio secondo papà; grazie per aver curato il capitolo più delicato della mia vita, permettendomi di scriverne ancora», ha scritto su Instagram. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - BigMama si è laureata: «A tutte le vittime del cancro e a Michele, il mio dottore, per aver curato il capitolo più delicato della mia vita, permettendomi di scriverne ancora»

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BigMama si è laureata al Politecnico di Milano: Alla mia Irpinia e a tutte le vittime del cancro

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