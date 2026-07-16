La dottoressa BigMama si è laureata al Politecnico di Milano con una tesi sull’urbanistica intitolata “la metastasi della città”. La laurea è stata conseguita il 15 luglio 2026.

Milano, 15 luglio 2026 – Dottoressa BigMama. Detta così, sembra un po’ di avere a che fare con una sacerdotessa voodoo. E non suona affatto male. Quindi meglio abituarsi in fretta. Che proprio ieri la rapper irpina (ma milanese d’adozione) si è laureata in Urbanistica al Politecnic o con la tesi “Metastasi della città. Salute, ambiente e pianificazione urbana. Una ricerca che parte dall’Irpinia”. Titolo suggestivo. E dedica emozionante: alle vittime del cancro, alla famiglia, al medico che l’ha accompagnata nel percorso di cura dal linfoma di Hodgkin, tumore del sistema linfatico che Marianna Mammone ha scoperto nel 2020. A vent’anni. Da allora una lunga, lunghissima strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - BigMama, laurea al Politecnico: la tesi sull’Urbanistica e la “metastasi della città”

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