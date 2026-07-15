La cantante BigMama, nome d'arte di Marianna Mammone, ha conseguito la laurea triennale in Urbanistica presso il Politecnico di Milano. La laurea, ottenuta dopo aver portato avanti il percorso universitario parallelamente alla carriera musicale, è stata celebrata con una dedica rivolta alle vittime del cancro. La cantante ha condiviso il risultato sui social, sottolineando l'importanza di questo traguardo personale.

La cantante ha conseguito la laurea triennale in Urbanistica. Un nuovo traguardo lontano dal palco, ma altrettanto importante. BigMama, all’anagrafe Marianna Mammone, ha conseguito la laurea triennale in Urbanistica al Politecnico di Milano, coronando un percorso universitario portato avanti negli anni parallelamente alla sua carriera musicale. A rendere ancora più speciale questo momento è stata la lunga dedica pubblicata sui social, nella quale l’artista ha voluto ricordare il difficile percorso affrontato da paziente oncologica e dedicare il proprio successo a tutte le persone che hanno combattuto contro il cancro. La dedica alle vittime del cancro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - BigMama si laurea al Politecnico di Milano e commuove con la dedica: «A tutte le vittime del cancro»

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#BigMama si è laureata in Urbanistica al Politecnico di Milano, festeggiata da familiari e amici con striscioni e abbracci. La cantante ha dedicato il traguardo alle vittime del cancro, alla famiglia e ai medici che l’hanno curata. x.com

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