Bergamo un arresto per spaccio tra piazzale Alpini e la stazione

Da ecodibergamo.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli agenti della polizia locale di Bergamo hanno arrestato un uomo di nazionalità senegalese, sorpreso mentre consegnava sostanze stupefacenti a due persone tra piazzale Alpini e la stazione ferroviaria. L’intervento è avvenuto in un’area pubblica frequentata da pendolari e cittadini, dove è stato notato il passaggio di droga. L’uomo è stato fermato e trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente, che sono state sequestrate.

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L’INTERVENTO. Gli agenti della polizia locale lo hanno sorpreso mentre cedeva sostanze stupefacenti a due acquirenti. Gli agenti della polizia locale di Bergamo hanno arrestato un cittadino senegalese, sorpreso mentre cedeva sostanze stupefacenti a due acquirenti nell’area tra piazzale Alpini e la stazione ferroviaria. Durante un servizio di controllo del territorio, mercoledì 15 giugno, gli agenti hanno notato un gruppo di cinque persone, tra le quali c’era un uomo - a bordo di un monopattino elettrico - già noto alle forze dell’ordine. Il soggetto è stato sorpreso mentre cedeva degli stupefacenti a due acquirenti, pronti a consegnargli una banconota da 10 euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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