Un decimo sospettato legato a un gruppo di trafficanti di droga presso la stazione ferroviaria di Cesena è stato arrestato. Si tratta dell’ultimo ricercato a essere catturato, dopo che gli altri nove sono stati già assicurati alla giustizia. La polizia aveva avviato un’operazione per smantellare la rete di spaccio nella zona e ha concluso l’intervento con l’arresto di quest’ultimo.

Mancava solo lui, il decimo, ad essere assicurato alla giustizia quale componente della banda di trafficanti di droga nella zona della stazione ferroviaria di Cesena. È stato arrestato l’ultimo indagato nell’ambito dell’indagine condotta dagli agenti della Polizia Locale di Cesena. Tra il 16 e il 17 febbraio scorsi, il Comando ‘Fiorini’ di Dell’Amore, con il supporto dei rinforzi della Polizia Locale di Cesenatico e dell’Unione Rubicone e Mare, aveva dato seguito a un’ampia operazione finalizzata identificazione e poi a 10 ordinanze di misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, al termine di una lunga attività investigativa. L’indagine aveva consentito di ricostruire l’attività di una rete dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area della stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccio alla stazione. Preso anche il decimo sfuggito all’arresto

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Traffico di droga dalla Spagna sui Tir, 13 arresti

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