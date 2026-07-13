La polizia locale di Modena ha arrestato un uomo nel quartiere vicino alla stazione ferroviaria per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Contestualmente, si è svolto un processo per direttissima nei suoi confronti. L'operazione fa parte di un'azione di contrasto al traffico di crack nella zona. L'arresto è avvenuto nei giorni scorsi, durante un intervento delle forze dell'ordine.

Giro di vite della polizia locale di Modena nel quartiere della stazione ferroviaria. Nei giorni scorsi si è svolto il processo per direttissima nei confronti di un uomo, arrestato dagli agenti del Comando di via Galilei per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il blitz è scattato nell’ambito dei servizi mirati di controllo del territorio, pianificati anche per dare risposta alle ripetute segnalazioni dei cittadini sulla sicurezza della zona. L’operazione ha preso il via nel primo pomeriggio di giovedì, quando gli operatori in borghese si sono appostati per un’attività di osservazione tra via Nicolò dell’Abate e via Mazzoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccio di crack. Un arresto in zona stazione

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Pescara | Operazione antidroga dei carabinieri. Due arresti e 700g di cocaina sequestrata

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