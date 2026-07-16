Bergamo trovate due bombe a mano della Seconda Guerra Mondiale in via Solata | brillate a Valverde dopo la messa in sicurezza

Da ilgiornaleditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due bombe a mano della Seconda Guerra Mondiale sono state trovate in via Solata, a Bergamo. Il ritrovamento è avvenuto in un cantiere di Città Alta, portando all’intervento del Genio guastatori di Cremona. Una delle bombe, in cattive condizioni, non è stata spostata e si trova ancora sul posto. Dopo aver messo in sicurezza le armi, le due bombe sono state fatte brillare a Valverde.

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Il ritrovamento in un cantiere di Città Alta ha fatto scattare l’intervento del Genio guastatori di Cremona. Una delle due bombe era in cattive condizioni e non è stata trasferita fino a Palosco. Due bombe a mano risalenti alla Seconda guerra mondiale sono state trovate in un cantiere di via. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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