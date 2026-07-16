Bergamo fumo dalle Mura di Città Alta | è un furgone in fiamme

Notizia in breve

A Bergamo, un furgone ha preso fuoco nel parcheggio del Belvedere, vicino alle Mura di Città Alta. Il veicolo è stato avvolto dalle fiamme, che sono state domate dai vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Le operazioni di spegnimento sono durate alcuni minuti. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare e non ci sono altre informazioni disponibili.