Bergamo fumo dalle Mura di Città Alta | è un furgone in fiamme

Da bergamo.corriere.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bergamo, un furgone ha preso fuoco nel parcheggio del Belvedere, vicino alle Mura di Città Alta. Il veicolo è stato avvolto dalle fiamme, che sono state domate dai vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Le operazioni di spegnimento sono durate alcuni minuti. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare e non ci sono altre informazioni disponibili.

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Il mezzo si è incendiato al parcheggio del Belvedere. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento tutto. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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