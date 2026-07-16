Bergamo fumo dalle Mura di Città Alta | è un furgone in fiamme
A Bergamo, un furgone ha preso fuoco nel parcheggio del Belvedere, vicino alle Mura di Città Alta. Il veicolo è stato avvolto dalle fiamme, che sono state domate dai vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Le operazioni di spegnimento sono durate alcuni minuti. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare e non ci sono altre informazioni disponibili.
Il mezzo si è incendiato al parcheggio del Belvedere. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento tutto. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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