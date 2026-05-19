Dal bianco-nero al… ritorno al tondo | la storia dell’Atalanta nei luoghi simbolo di Bergamo

A Bergamo, una passeggiata di circa dieci chilometri permette di ripercorrere quasi 119 anni di storia dell’Atalanta, attraverso i simboli che l’hanno rappresentata nel tempo. Dal bianco e nero dei primi loghi al ritorno alle forme tonde, si attraversano i luoghi simbolo della città e i momenti che hanno segnato l’evoluzione del club. Questa visita offre uno sguardo visivo sui cambiamenti estetici che hanno accompagnato le diverse epoche della società sportiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui