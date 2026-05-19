Dal bianco-nero al… ritorno al tondo | la storia dell’Atalanta nei luoghi simbolo di Bergamo
A Bergamo, una passeggiata di circa dieci chilometri permette di ripercorrere quasi 119 anni di storia dell’Atalanta, attraverso i simboli che l’hanno rappresentata nel tempo. Dal bianco e nero dei primi loghi al ritorno alle forme tonde, si attraversano i luoghi simbolo della città e i momenti che hanno segnato l’evoluzione del club. Questa visita offre uno sguardo visivo sui cambiamenti estetici che hanno accompagnato le diverse epoche della società sportiva.
Bergamo. Una passeggiata di una decina di chilometri da percorrere in un paio d’ore per racchiudere una storia di quasi 119 anni, raccontata attraverso ciò che meglio di tutto rappresenta le varie epoche: i loghi. Dal primo, bianco e nero come i colori delle prime maglie, all’ultimo, il più riconoscibile e storico. Passando per. il prossimo. Il 22 maggio 2026, giorno in cui si celebrerà il secondo anniversario di Dublino l’Atalanta svelerà la sua nuova pelle. Un logo nuovo, ‘spoilerato’ da una serie di contenuti social dai quali giorno dopo giorno sono emersi indizi molto chiari: il cerchio con la Dea al centro. Il percorso che porterà a questa novità storica è stato anticipato da una campagna di avvicinamento che, tra le altre iniziative, ha reso la città una specie di museo nerazzurro, con cinque stemmi storici esposti a cielo aperto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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