Bergamasca tra anticiclone e perturbazione | venerdì la giornata più instabile

Venerdì sarà la giornata più instabile in Lombardia, con piogge e temporali previsti. La regione si trova tra un anticiclone subtropicale sul Mediterraneo occidentale e infiltrazioni di aria più fresca e instabile che risalgono a nord delle Alpi. Le previsioni indicano un aumento dell’instabilità atmosferica nel corso della giornata, con condizioni meteorologiche variabili e possibili fenomeni temporaleschi. La situazione si manterrà tesa fino a fine settimana, con variazioni di intensità delle precipitazioni.

La Lombardia si trova lungo la linea di confine tra l’anticiclone subtropicale, ancora disteso sul bacino occidentale del Mediterraneo, e le infiltrazioni più fresche e instabili che scorrono a nord delle Alpi. Dopo il cedimento di mercoledì, il campo di pressione recupera temporaneamente giovedì, per poi indebolirsi nuovamente venerdì all’avvicinarsi di un sistema perturbato in quota proveniente dalla Francia. Ne deriva una fase di tempo variabile, con alternanza di schiarite e rovesci: venerdì è la giornata di maggiore instabilità del periodo, mentre sabato l’anticiclone tende a riorganizzarsi pur mantenendo attività convettiva pomeridiana sui rilievi alpini di confine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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