Nel fine settimana, le previsioni indicano piogge in Sicilia e Calabria, con venerdì caratterizzato da instabilità e sabato più secco. Una saccatura depressionaria si sposta tra l'Atlantico e l'Europa occidentale, mentre un promontorio anticiclonico si trova tra il Mediterraneo orientale e i Balcani. Questi fenomeni atmosferici influenzano le condizioni meteorologiche nelle regioni meridionali italiane durante il weekend.

Una vasta saccatura depressionaria si muove tra Atlantico ed Europa occidentale mentre un promontorio anticiclonico è presente tra Mediterraneo orientale e Balcani. Secondo il Centro Meteo Italiano, correnti umide raggiungono la Penisola con una serie di impulsi instabili: la giornata di oggi vedrà instabilità soprattutto su Nord-Ovest, settori alpini e zone interne del Centro-Sud, con fenomeni in movimento poi verso i settori adriatici. Entro le prime ore di venerdì un nuovo impulso instabile con piogge e acquazzoni sparsi in arrivo soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, segnatamente versanti tirrenici. Non mancheranno piogge sparse anche al Nord-Ovest e un generale aumento dell’instabilità.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pioverà nel weekend in Sicilia e Calabria? Ecco le previsioni tra venerdì instabile e sabato più asciutto

Sicilia: pioggia, venti di burrasca e mareggiate, le previsioni meteo per le prossime ore

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