Sole caldo africano e poi temporali | Messna tra anticiclone e nuova perturbazione nel weekend

Nel fine settimana, la regione si trova tra l'influsso di un anticiclone proveniente dall'Africa e l'arrivo di una nuova perturbazione. La presenza di un promontorio anticiclonico ha portato condizioni di tempo stabile e soleggiato, mentre le temperature sono aumentate a causa dell'aria calda proveniente dal Nord Africa. Tuttavia, sono previsti temporali che interesseranno alcune aree durante i prossimi giorni.

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