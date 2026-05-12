Sole caldo africano e poi temporali | Messna tra anticiclone e nuova perturbazione nel weekend
Nel fine settimana, la regione si trova tra l'influsso di un anticiclone proveniente dall'Africa e l'arrivo di una nuova perturbazione. La presenza di un promontorio anticiclonico ha portato condizioni di tempo stabile e soleggiato, mentre le temperature sono aumentate a causa dell'aria calda proveniente dal Nord Africa. Tuttavia, sono previsti temporali che interesseranno alcune aree durante i prossimi giorni.
La Sicilia risente della vicinanza di un promontorio anticiclonico e dell’arrivo di aria più calda dal Nord Africa, con condizioni in prevalenza stabili e soleggiate. Le temperature sono in aumento, con punte fino a 28-30°C sui settori orientali.Sono queste le previsioni del metereologo di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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