Benzema sorprende tutti sui social | indossa la maglia dell' Inter
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Benzema pubblicato sui social un video dove indossa la maglia dell'Inter 19971998 usata per la finale di Coppa UEFA vinta dai nerazzurri guidati in attacco da Ronaldo con la Lazio al "Parco dei Principi" di Parigi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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