Durante i festeggiamenti per il 21° scudetto dell’Inter, Brozovic è tornato a partecipare alla celebrazione. In una delle foto circolate, Barella si vede con indosso la maglia dell’ex compagno di squadra, Brozovic, mentre si trova sul pullman dei festeggiamenti. La presenza di Brozovic alla festa è stata possibile grazie all’intervento di Barella, che ha indossato la sua maglia durante il ritrovo. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sui momenti specifici della partecipazione di Brozovic.

di Stefano Cori Brozovic è rientrato all’interno della festa per il 21° Scudetto dell’Inter grazie al suo ex compagno di reparto Nicolò Barella. La giornata di ieri per i tifosi dell’Inter è stata sicuramente indimenticabile. Al termine della gara con il Verona è scattata la festa a San Siro. L’ingresso dei calciatori e di Chivu acclamati dal pubblico, il trofeo alzato al cielo, le foto con le due coppe sotto la Curva Nord e a seguire la festa in città. Tante immagini sono arrivate dal pullman scoperto che ha fatto il tragitto da San Siro a Piazza Duomo. Tra queste spunta anche quella di Nicolò Barella che indossa la maglia numero 77 di Marcelo Brozovic. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Brozovic nella festa Scudetto dell’Inter: Barella indossa la sua maglia sul pullman – FOTO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Festa scudetto Inter a Milano: il percorso del pullman e le strade chiuse

Scudetto Inter, Pio e Barella fanno partire i cori, Dimarco col megafono: la festa coi tifosiVerso le 2 di notte i giocatori dell’Inter si sono affacciati al balcone della Terrazza 21 di Piazza Duomo a Milano per festeggiare lo scudetto con i...

Festa scudetto Inter oggi a Milano: programma, ospiti e diretta tv | Mappa percorso pullman, info mobilitàDiretta Festa scudetto Inter oggi a Milano in tv e streaming, dalla premiazione al Duomo: mappa percorso pullman, ospiti e info mobilità e viabilità ... ilsussidiario.net

Grande ritorno in Serie A, cambiano gli equilibri Scudetto: non è BrozovicIn questi giorni si fa un gran parlare di ritorni importanti in Serie A nel prossimo calciomercato di gennaio. Su tutti, quello di Marcelo Brozovic: dall’Arabia, o meglio dall’Al-Nassr col quale è in ... calciomercato.it