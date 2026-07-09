Belen Rodriguez sorprende tutti | la richiesta fatta a Gaetano Fidanzati svelata sui social

Dopo un periodo particolarmente complicato, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato il sorriso. La showgirl argentina sta vivendo alla luce del sole la relazione con il personal trainer Gaetano Fidanzati, condividendo sempre più spesso sui social momenti della loro quotidianità. Proprio tra i commenti a uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, Belen ha risposto ai follower lasciando trapelare qualche dettaglio in più sul rapporto con il compagno, arrivando anche a confessare di avergli fatto una richiesta molto precisa: non farla soffrire. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal) Negli ultimi giorni Belen ha pubblicato immagini e video che raccontano alcuni momenti trascorsi con Gaetano Fidanzati: vacanze, viaggi, allenamenti, momenti di relax. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Le registrazioni della nuova stagione di #Tusìquevales sono iniziate il 18 giugno e la prima puntata promette sorprese. Tra gli ospiti attesi ci sono Alessandra Mussolini, Raoul Bova e Ambra Angiolini, mentre Belen Rodriguez torna in studio come... x.com

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