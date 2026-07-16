Benzema si mostra con la maglia dell’Inter | il video fa impazzire i tifosi
Un video su Instagram mostra l’attaccante francese dell’Al Hilal con indosso la maglia dell’Inter, quella dell’epoca Ronaldo e della Coppa UEFA 1998. La storia ha fatto il giro dei social, suscitando entusiasmo tra i tifosi nerazzurri. Non ci sono altre dichiarazioni o commenti ufficiali, solo questa immagine condivisa dal giocatore.
L’attaccante francese dell’Al Hilal ha pubblicato una storia Instagram con indosso l’iconica maglia Umbro dell’Inter, quella dell’epoca Ronaldo e della Coppa UEFA 1998. Un dettaglio che ha subito fatto impazzire i tifosi nerazzurri. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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