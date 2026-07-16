Benzema si mostra con la maglia dell’Inter | il video fa impazzire i tifosi

Notizia in breve

Un video su Instagram mostra l’attaccante francese dell’Al Hilal con indosso la maglia dell’Inter, quella dell’epoca Ronaldo e della Coppa UEFA 1998. La storia ha fatto il giro dei social, suscitando entusiasmo tra i tifosi nerazzurri. Non ci sono altre dichiarazioni o commenti ufficiali, solo questa immagine condivisa dal giocatore.