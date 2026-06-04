Solet ha condiviso una storia su Instagram che ha attirato l’attenzione dei tifosi dell’Inter. La foto pubblicata ha suscitato molte reazioni sui social. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul contenuto dell’immagine o sul motivo della sua popolarità.

di Stefano Cori Solet ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram nella quale fa letteralmente impazzire i tifosi dell’Inter. Oumar Solet è uno degli obiettivi dell’Inter per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il difensore centrale dell’Udinese, che tanto bene ha fatto nel corso dell’ultima stagione, è un nome molto gradito a Cristian Chivu e alla dirigenza nerazzurra. E’ risaputo che quella friulana è una bottega cara, che sa farsi pagare bene i numerosi talenti che sforna, ma nonostante questo nella dista dei difensori centrali il nome di Solet figura in prima linea. Nel frattempo lui sui propri social pubblica una foto che fa scatenare i tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Solet con Adriano: la foto che fa impazzire i tifosi dell’Inter sui social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Belen Rodriguez, weekend in barca e la foto che fa impazzire i socialDurante il fine settimana, una nota showgirl ha condiviso foto dal suo soggiorno in barca, attirando l’attenzione sui social media.

Da dj set a meme virale: la foto di Silvia Salis con Charlotte de Witte fa impazzire i socialUna foto che ha conquistato rapidamente i social network italiani negli ultimi giorni mostra Silvia Salis insieme a Charlotte de Witte.