Il governo ha approvato un disegno di legge sulla sicurezza che introduce nuove misure. Si evidenzia che si sarebbe potuto adottare un decreto invece di un disegno di legge. La discussione si concentra sulle differenze tra le due modalità legislative e sulla necessità di interventi più stringenti. La questione riguarda anche le reazioni politiche, con il centrosinistra che si oppone alle norme, ritenendole forse troppo restrittive o inadeguate.

Il giro di vite del governo in tema di sicurezza è quel che ci voleva. Soltanto il centrosinistra può frignare davanti a norme sacrosante come il fermo dei minorenni: Elly Schlein, Giuseppe Conte e compagnia stanno con i maranza? Nell’Italia dei controsensi poteva capitare di essere derubati da un ladro che poi si rivolgeva a un giudice civile per un risarcimento del danno. Per la serie, cornuti e mazziati. Lo so che detta così può sembrare una provocazione ma, cronache alla mano, non è fantasia di chi scrive la condanna inferta a un imprenditore vicentino che dovette pagare 120.000 euro ai ladri che si erano introdotti nella sua azienda: minacciato con delle spranghe, aveva impugnato la pistola ferendo i malviventi, i quali poi appunto gli hanno chiesto i danni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bene le misure nel ddl Sicurezza, ma non si poteva fare un decreto?

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