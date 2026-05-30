Jannik Sinner ha perso al secondo turno di Roland Garros con una sconfitta considerata difficile da evitare, anche se in condizioni particolarmente complicate. La sua eliminazione ha suscitato discussioni sulla possibilità di saltare il torneo di Madrid, considerato un'opzione per evitare di giocare in condizioni sfavorevoli. La partita si è conclusa con una sconfitta che solleva domande sulla gestione degli impegni in periodi di difficoltà fisiche.

La sconfitta subita nel secondo turno del Roland Garros da Jannik Sinner, soprattutto per lo modalità con cui è avvenuta, è un risultato su cui si discuterà per diverso tempo. Il numero uno del mondo, a un passo dalla vittoria contro Juan Manuel Cerundolo, è stato fermato da un malessere fisico che lo ha pesantemente penalizzato. Corrado Barazzutti, ex capitano della nazionale italiana di Coppa Davis, ne ha parlato all’Adnkronos. Sulle particolari condizioni climatiche in cui si è disputata la partita e sulla resistenza di Sinner: “ In quelle condizioni può capitare di avere un malore, devo dire che è stato eroico per come ha combattuto, ma nelle condizioni in cui si trovava era impossibile vincere “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Barazzutti: “Sinner eroico, ma in quelle condizioni non poteva vincere. Forse si poteva saltare Madrid”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Barazzutti: “In quelle condizioni era impossibile vincere per Sinner”Jannik Sinner è stato eliminato nel secondo turno del Roland Garros, con una sconfitta che ha attirato attenzione per le modalità in cui si è...

“Il Chelsea non poteva trattenermi a causa delle sanzioni finanziarie. Anche mia moglie ha dovuto smettere di andare in palestra perché il Chelsea non poteva più pagare le tasse’ Saul Niguez si apre sul suo trasferimento in prestito al ChelseaSaul Niguez ha dichiarato che il Chelsea non poteva trattenerlo a causa delle sanzioni finanziarie e che anche sua moglie ha dovuto smettere di...

Temi più discussi: Barazzutti: In quelle condizioni era impossibile vincere per Sinner; Sinner, Barazzutti: Un errore giocare tutti i 1000 sul rosso, forse avrebbe potuto saltare Madrid; Sinner ha sbagliato a giocare troppo? Da Barazzutti a Bertolucci, l’opinione dei big azzurri sul ko al Roland Garros; Barazzutti | In quelle condizioni era impossibile vincere per Sinner.

Sinner, Barazzutti: Un errore giocare tutti i 1000 sul rosso, forse avrebbe potuto saltare MadridIn quelle condizioni di caldo estremo può capitare di avere un malore, devo dire che è stato eroico per come ha combattuto ma ... msn.com

Sinner ha sbagliato a giocare troppo? Da Barazzutti a Bertolucci, l'opinione dei big azzurri sul ko al Roland GarrosI commenti delle leggende azzurre del tennis sul ko di Jannik a Parigi: 'Forse giocare tutti e tre i 1000 sul rosso è stato un azzardo' ... adnkronos.com