Primo Maggio Meloni rivendica il decreto lavoro | Salario giusto non si difende con slogan ma con misure concrete e diritti veri

Il Primo Maggio, la presidente del Consiglio ha utilizzato i social per comunicare le iniziative del governo in tema di lavoro, facendo riferimento al decreto-legge approvato il 30 aprile. Durante la giornata, ha sottolineato che un salario equo si tutela con misure concrete e diritti effettivi, evitando slogan. Nessun altro dettaglio sulle misure specifiche è stato fornito in questa comunicazione.

Nella giornata del Primo Maggio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto i social network per illustrare le linee d’intervento del governo in materia di lavoro, collegandole al decreto-legge varato il 30 aprile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Decreto Primo Maggio approvato con bonus assunzioni e salario giusto: le misureIl Governo ha approvato il nuovo decreto Lavoro in vista del Primo Maggio, con un pacchetto di misure che punta su occupazione stabile, contrasto al... Rider, salario giusto, bonus giovani e donne: decreto 1 maggio in arrivo con le misure per il LavoroNel decreto Primo Maggio, atteso oggi in Consiglio dei ministri con l'obiettivo di aumentare l'occupazione, c'è il prolungamento di alcune misure,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ok al decreto Primo maggio. Bonus solo con salario giusto; Il decreto Primo Maggio del governo Meloni, Istituzionalizza i salari bassi; Il Cdm approva il decreto lavoro. Meloni: Incentivi solo a chi applica il salario giusto; Via libera al Decreto Lavoro prima dell'1 maggio. Meloni: Stanziato quasi 1 miliardo -. Meloni: Primo maggio la festa di chi manda avanti l’Italia. Siamo sulla strada giusta per un lavoro stabile e sicuroIl Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Il presidente del Consig ... affaritaliani.it Primo Maggio, Meloni: «Il decreto lavoro difende il salario giusto e colpisce chi sfrutta»In occasione del Primo Maggio, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X ha rivendicato il decreto lavoro approvato in Consiglio dei ministri: Con il decreto lavoro approvato in ... lasicilia.it beh .. lei si riposa , noi lavoriamo . Buon Primo Maggio , festa dei lavoratori appunto .. https://www.facebook.com/share/1HEaC65yaU/mibextid=wwXIfr - facebook.com facebook Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com