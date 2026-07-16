Il giornalista Sigfrido Ranucci, noto per aver condotto inchieste che hanno violato segreti, ora chiede rispetto della privacy riguardo ai rapporti con un imprenditore. La sua richiesta si riferisce a questioni relative a Lavitola, con cui aveva avuto contatti in passato. La situazione ha suscitato attenzione perché, in passato, Ranucci aveva adottato un approccio diverso, promuovendo la trasparenza e la divulgazione di informazioni riservate.

La doppia morale di «Report»: dopo anni passati a violare segreti in nome del giornalismo d’inchiesta, oggi Sigfrido Ranucci invoca la privacy sui suoi rapporti con l’imprenditore Valter Lavitola. «Avete violato il segreto istruttorio costantemente: per anni lo slogan è stato “intercettateci tutti”, ora non vogliono farci sapere ciò che li riguarda». Il ministro dell'Ambiente replica alle osservazioni del Nobel Giorgio Parisi sui costi del nucleare: «Non sono un fisico e non ho un Nobel, ma due conti li so fare». Il premier al Museo del Presente di Palermo, dove è stata svelata l'auto della strage di Capaci. Capri ha dato l'addio al cantante scomparso a 86 anni. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Belpietro: «Il caso Ranucci e la doppia morale su Report» | Tutta la Verità

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