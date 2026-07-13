Sigfrido Ranucci ha dichiarato che Report non ha mai censurato notizie su Covid e mascherine, smentendo le affermazioni di Maurizio Belpietro e dell’editoriale su La Verità. Belpietro aveva scritto di una presunta censura da parte del programma. Anche un rappresentante di un partito di centrodestra ha criticato Ranucci, riferendosi alla scomparsa di alcuni contenuti. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali restrizioni o censure sui temi trattati.

Ranucci contro Maurizio Belpietro e l'editoriale su La Verità L'editoriale di Maurizio Belpietro Anche Fdi contro Ranucci e la scomparsa dell'inchiesta L'ipotesi del finto attentato Ranucci contro Maurizio Belpietro e l’editoriale su La Verità Su Facebook, Sigfrido Ranucci ha scritto un lungo post intitolato: “Nessuna censura da parte di Report su Covid e mascherine”. Il conduttore della trasmissione è intervenuto sull’editoriale del direttore Maurizio Belpietro e su un articolo a firma di Carlo Cambi, apparsi su La Verità, nei quali si “sostiene che un’inchiesta di Report sugli acquisti dei dispositivi di protezione durante il covid sarebbe stata da me censurata e sparita dal sito di Raipaly”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Sigfrido Ranucci contro Maurizio Belpietro e La Verità, "nessuna censura di Report su Covid e mascherine"

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I finti buoni, da Ranucci al Covid | Tivù Verità

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