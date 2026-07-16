Durante la serata, il calciatore ha avuto un acceso confronto con un compagno di squadra, seguito da lacrime e da uno schiaffo alla fine della partita. Ha segnato sei gol e fornito un assist, contribuendo alla semifinale mondiale della sua nazionale. Le sue doppiette contro Messico e Norvegia hanno portato la squadra avanti, così come i gol contro Croazia e Panama nella fase a gironi.

Sei gol e un assist. Un mondiale giocato da protagonista indiscusso della nazionale inglese, trascinata fino alla semifinale con le due doppiette siglate contro il Messico agli ottavi e contro la Norvegia ai quarti, alle quali vanno sommati i gol pesanti segnati nella fase a gironi contro Croazia e Panama. Il sogno che Bellingham aveva cullato a suon di reti si è spento sul colpo di testa di Lautaro, e in pochi minuti si sono accese la rabbia e la frustrazione del numero 10 inglese, che aveva già mostrato segni di nervosismo dai primi minuti di gioco., Dopo pochi minuti subito il primo diverbio proprio con il grande rivale di serata, Leo Messi: uno scambio di battute prolungato e carico di nervosismo, al termine del quale Messi ha lanciato a Bellingham un'occhiata dal sapore di sfida. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Bellingham, serata da nervi tesi: la lite con Messi, le lacrime e lo schiaffo a fine partita...

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