Lionel Messi ha sbagliato un rigore durante la partita contro l’Egitto, ma poi ha segnato il gol decisivo che ha ribaltato il risultato. Alla fine, il giocatore è scoppiato in lacrime, tra le braccia dei compagni. Le sue lacrime sono di gioia, mentre quelle di un altro grande calciatore sono di frustrazione. La partita è durata 83 minuti prima del gol che ha cambiato l’esito.

Son sempre lacrime, ma fa molta differenza. Quelle di Lionel Messi sono lo scarico di gioia dopo una partita stregata per 83 minuti, quelle di Cristiano Ronaldo sono lo sfogo rabbioso di chi sa di aver finito le occasioni. È degno del romanzo del calcio quello che nell’arco di meno di 24 ore ha riunito ancora una volta i due giocatori che hanno segnato gli ultimi vent’anni. Fino a pochi minuti dalla fine, Messi temeva di dover uscire come l’eterno rivale che il giorno prima si era arreso alla Spagna. TOPSHOT - Argentina's forward #10 Lionel Messi celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piange il fenomeno, Messi è senza fine: Leo sbaglia un rigore, ribalta la partita con l’Egitto e finisce in lacrime

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The REAL REASON MESSI Was CRYING!!

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