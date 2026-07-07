Lionel Messi ha pianto dopo aver sbagliato un rigore durante la partita contro l’Egitto, poi ha segnato il gol che ha ribaltato il risultato. La sua reazione emozionale è stata di lacrime di gioia, contrastando con le lacrime di rabbia di altri calciatori che vivono momenti simili. La partita è durata 83 minuti prima dell’intervento decisivo di Messi, che ha portato la squadra alla vittoria.

Son sempre lacrime, ma fa molta differenza. Quelle di Lionel Messi sono lo scarico di gioia dopo una partita stregata per 83 minuti, quelle di Cristiano Ronaldo sono lo sfogo rabbioso di chi sa di aver finito le occasioni. È degno del romanzo del calcio quello che nell’arco di meno di 24 ore ha riunito ancora una volta i due giocatori che hanno segnato gli ultimi vent’anni. Fino a pochi minuti dalla fine, Messi temeva di dover uscire come l’eterno rivale che il giorno prima si era arreso alla Spagna. TOPSHOT - Argentina's forward #10 Lionel Messi celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Piange il fenomeno, Messi è senza fine: Leo sbaglia un rigore, poi ribalta la partita con l’Egitto e finisce in lacrime

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The REAL REASON MESSI Was CRYING!!

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