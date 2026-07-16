Bellingham-Barco tensione dopo Inghilterra-Argentina | schiaffo e parapiglia al triplice fischio Cos’è successo tra i due?

Dopo il fischio finale della semifinale tra Inghilterra e Argentina, un giocatore inglese ha colpito con uno schiaffo un avversario argentino. Immediatamente, sono scoppiati alcuni scontri tra i giocatori delle due squadre, con calci e spintoni. La scena si è svolta sul campo, con alcuni atleti che si sono spinti e strattonati, prima che gli ufficiali intervenissero per sedare la rissa.

Bellingham-Barco, cosa è successo dopo la semifinale Mondiale vinta dall’Argentina contro l’Inghilterra? La ricostruzione. Il finale di Inghilterra-Argentina si è trasformato in un momento di forte tensione. Dopo il triplice fischio, mentre la Seleccion festeggiava la qualificazione alla finale del Mondiale, Jude Bellingham e Valentin Barco sono stati protagonisti di un episodio diventato rapidamente virale sui social. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Da una parte c’era la gioia incontenibile dell’ Argentina, capace di conquistare l’accesso alla finalissima. Dall’altra, invece, tutta la delusione dell’ Inghilterra, eliminata dopo una partita intensa e carica di significato emotivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Jude Bellingham slapping Valentin Barco on back of his head after Full time Argentina vs England

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Bellingham, schiaffo a Barco: tensione alla fine di Inghilterra-ArgentinaAl termine della semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina, si è verificato un episodio di tensione tra Jude Bellingham e Valentin Barco.

Bellingham dà uno schiaffo a Barco dopo la fine di Inghilterra-Argentina: un video mostra il pregressoDopo la partita tra Inghilterra e Argentina, Jude Bellingham ha colpito con uno schiaffo Valentin Barco sulla nuca.

Temi più discussi: Bellingham, schiaffo a Barco: tensione alla fine di Inghilterra-Argentina; Tensione alla fine di Inghilterra-Argentina: scappellotto di Bellingham a Barco; Urlo Inghilterra: sfata il tabù Azteca e va ai quarti, 3-2 al Messico; Bellingham ha schiaffeggiato sulla testa un giocatore argentino subentrato dalla panchina, provocando una forte reazione da parte del compagno di squadra di Messi.

Momenti di tensione sul finale di Inghilterra-Argentina, la semifinale dei Mondiali vinta in rimonta da Leo Messi e compagni. Protagonisti della lite Jude Bellingham, stella della nazionale inglese, e Valentin Barco, terzino sinistro argentino che in tutta la compet x.com

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