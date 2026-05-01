Pier Silvio Berlusconi e la dedica a Silvia Toffanin | Sono fortunato ho una famiglia meravigliosa

Pier Silvio Berlusconi ha festeggiato i suoi 57 anni a Portofino, accompagnato dai figli, alcuni amici e dalla compagna Silvia Toffanin. Durante un discorso di ringraziamento, ha rivolto a Toffanin una dedica in cui ha affermato di sentirsi fortunato e di avere una famiglia meravigliosa. La celebrazione si è svolta in un’atmosfera informale e rilassata, con la presenza di persone a lui care.

Pier Silvio Berlusconi festeggia i suoi 57 anni a Portofino, uno dei suoi luoghi del cuore. Con lui i figli, alcuni amici e la compagna, Silvia Toffanin a cui fa una dedica durante un discorso di ringraziamento.🔗 Leggi su Fanpage.it Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: niente nozze, ecco perché Notizie correlate “Guardateli, si nota benissimo”. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin visti così: la fotoMentre su Verissimo scorreva l’ultima puntata in studio, la sua padrona di casa non era davanti alle telecamere. “Dovete sapere, lei…”. Pier Silvio Berlusconi, le parole in pubblico su Silvia ToffaninPier Silvio Berlusconi rompe il silenzio per la prima volta sulla sua vita privata e familiare. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festa a Portofino per i 57 anni di Pier Silvio Berlusconi | Foto; TG5: Pier Silvio Berlusconi: Il mio sogno è continuare a crescere insieme Video; La Pennicanza 2025/26 - Fiorello e la telefonata di Pier Silvio Berlusconi - 24/04/2026 - Video; GialappaShow, Pier Silvio Berlusconi e Jake La Furia. Pier Silvio Berlusconi e la dedica a Silvia Toffanin: Sono fortunato, ho una famiglia meravigliosaPier Silvio Berlusconi festeggia i suoi 57 anni a Portofino, uno dei suoi luoghi del cuore. Con lui i figli, alcuni amici e la compagna, Silvia Toffanin a cui fa una dedica durante un discorso di ring ... fanpage.it Pier Silvio Berlusconi, la dedica a Silvia Toffanin: «È un compleanno bellissimo. Sono fortunato perché ho una famiglia meravigliosa». Il ricordo di papà SilvioPier Silvio Berlusconi celebra il suo compleanno con una festa semplice e intima, con pochi amici, nel luogo che ormai considera casa: Portofino. Accanto a lui le ... ilmattino.it Pier Silvio Berlusconi, prima di tutto, è un padre Con il figlio Lorenzo si intravede un legame fatto di presenza, protezione e valori autentici, vissuto lontano dai riflettori. Uno sguardo complice, piccoli momenti condivisi… e tutta la bellezza di crescere insiem - facebook.com facebook