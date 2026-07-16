Belen Rodriguez ha partecipato attivamente alla semifinale di calcio tra Argentina e Inghilterra, indossando un abito con i colori della bandiera argentina. Prima del match, ha ballato e scambiato baci con la telecamera, mostrando entusiasmo e partecipazione. La showgirl ha trasformato la sua casa in un ambiente simile a uno stadio, tifando e condividendo momenti di emozione sui social media. La sua presenza ha attirato l'attenzione di molti fan.

B elén Rodriguez è stata tra i tifosi più coinvolti della semifinale di ieri sera, trasformando la propria casa in un piccolo stadio a distanza. L’occasione era di quelle che contano: l’Argentina ha battuto in rimonta l’Inghilterra per 2-1 nella semifinale dei Mondiali 2026, disputata mercoledì 15 luglio all’Atlanta Stadium, conquistando l’accesso alla finalissima di domenica 19 luglio a New York contro la Spagna. A decidere il match sono stati i gol di Enzo Fernández all’85’ e di Lautaro Martínez al secondo minuto di recupero, dopo il vantaggio iniziale inglese firmato da Anthony Gordon al 55?. Leo Messi ha confezionato un doppio assist decisivo, guadagnandosi il titolo di migliore in campo per la quinta volta in questo Mondiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Bandiera argentina come abito, balli e baci alla telecamera prima del match: Belen Rodriguez ha vissuto Argentina-Inghilterra come solo lei sa fare

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