Dopo le vittorie della Nazionale inglese ai Mondiali 2026, tifosi e giocatori hanno cantato insieme 'Wonderwall' degli Oasis. La canzone è diventata l'inno non ufficiale, eseguita negli stadi ogni volta che la squadra vince. La pratica si è diffusa tra il pubblico e i giocatori, creando un momento di unione durante le partite del torneo. La canzone è stata ripetuta più volte durante le celebrazioni post-vittoria.

E’ ormai diventato l’inno dell’Inghilterra ‘Wonderwall’ degli Oasis, diffuso negli stadi in cui gioca la Nazionale dei Tre Leoni, ogni volta che i Bianchi vincono in questi Mondiali 2026. I tifosi cantano il classico della band dei fratelli Gallagher a squarciagola, imitati dai giocatori in campo, creando un’emozione che è diventato un classico di questa Coppa del Mondo. Celebrata anche dall’account X ufficiale dell’Inghilterra, che ha postato il video del coro dopo la vittoria a Miami nei quarti di finale con la Norvegia per 3-1, che è valsa alla squadra di Tuchel l’approdo alle semifinali, dove affronterà l’Argentina. “Brividi’, recita la scritta sulle immagini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, dopo la vittoria tifosi e giocatori dell'Inghilterra intonano 'Wonderwall'

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Mondiali, vittoria dell'Inghilterra: tifosi in festa

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