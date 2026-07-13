Il Memorial Matteo Valenti apre oggi alle 18,30 con la cerimonia di inaugurazione, segnando l'inizio del torneo di beach soccer noto come ‘Il torneo dei tornei’. L'evento è stato organizzato con il nome in ricordo di Matteo Valenti, e la cerimonia di apertura rappresenta il momento clou della giornata. La competizione, che si svolge in questa occasione, si distingue come uno dei principali appuntamenti nel settore.

È tutto pronto per ‘Il torneo dei tornei’ (copyright di Stefano Santini). Oggi alle 18,30 inizia, con la tradizionale e toccante cerimonia di apertura, il Memorial Matteo Valenti. L’evento imperdibile che, giunto alla sua 21° edizione, accende l’estate viareggina degli appassionati di reti spettacolari, mirabolanti rovesciate, parate acrobatiche e tiri poderosi. Ovvero tutto quello che condensa il beach soccer, non solo locale, ad altissimo livello. Saranno 25 le squadre al via, suddivise nelle categorie Open, Under 18 e Under 16, che si daranno battaglia fino alla serata finale del 21 luglio, in un Beach Stadium Matteo Valenti stracolmo. Il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Beach Soccer il torneo dei tornei. Si alza il sipario sul 'Matteo Valenti'Memorial alla 21esima edizione. Da oggi a martedì 21 luglio. si gioca al bagno Flora. dagli under 16 agli open. msn.com