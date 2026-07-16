Stasera, giovedì 16 luglio, torna Battiti Live 2026, la manifestazione musicale pugliese trasmessa in prima serata su Canale 5. La terza puntata vede alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. La trasmissione presenta un programma musicale con artisti e spettacoli dal vivo, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’evento.

Ilary Blasi torna questa sera, giovedì 16 luglio, con un nuovo appuntamento di Battiti Live 2026, la kermesse musicale pugliese, in onda in prima serata su Canale 5 insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani, come sempre, gli artisti porteranno in scena le hit del momento. Ad arricchire lo show, le performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana sarà la volta di Bari e Alberobello. Il cast della terza puntata del 16 luglio 2026. Nel terzo appuntamento si alterneranno: Quando va in onda Battiti Live 2026. Battiti Live 2026 si è svolto a Trani dal 24 al 28 giugno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Battiti Live 2026, il cast della terza puntata

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