Battiti Live Spring 2026 | le anticipazioni cantanti canzoni cast scaletta della terza puntata

Il concerto di Battiti Live Spring 2026 torna su Canale 5 il 20 maggio, con la seconda puntata della stagione. La programmazione prevede l’esibizione di diversi cantanti, ognuno con il proprio repertorio, e una scaletta che alterna brani di successo e nuove uscite. L’evento si svolgerà in diretta e la terza puntata è prevista per un’ulteriore data, con anticipazioni sui nomi degli artisti e le canzoni che saranno presentate. Le puntate vengono trasmesse in prima serata e coinvolgono un pubblico numeroso.

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