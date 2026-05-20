Battiti Live Spring 2026 | le anticipazioni cantanti canzoni cast scaletta della terza puntata

Da tpi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concerto di Battiti Live Spring 2026 torna su Canale 5 il 20 maggio, con la seconda puntata della stagione. La programmazione prevede l’esibizione di diversi cantanti, ognuno con il proprio repertorio, e una scaletta che alterna brani di successo e nuove uscite. L’evento si svolgerà in diretta e la terza puntata è prevista per un’ulteriore data, con anticipazioni sui nomi degli artisti e le canzoni che saranno presentate. Le puntate vengono trasmesse in prima serata e coinvolgono un pubblico numeroso.

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Battiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della seconda puntata su Canale 5, 20 maggio. Questa sera, 20 maggio 2026, su Canale 5 va in onda in prima visione la terza puntata di Battiti Live Spring 2026, la versione primaverile del celebre format musicale delle reti Mediaset, in onda per tre puntate con Michelle Hunziker e Alvin. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Tanti i cantanti noti nel cast. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e gli artisti. Anticipazioni prima puntata. In aggiornamento Cast, cantanti, conduttori, artisti. Sono in tutto 52 gli artisti nel cast di Battiti Live Spring 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it

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