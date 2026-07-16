Tim Battiti Live 2026 | le anticipazioni cast cantanti e scaletta della terza puntata
Stasera, giovedì 16 luglio 2026, alle 21,30 su Canale 5, va in onda la terza puntata di Tim Battiti Live 2026. La trasmissione è un festival musicale estivo con un cast di artisti e cantanti ancora da annunciare. La scaletta prevede esibizioni dal vivo e interventi tra i vari artisti. La puntata si svolge in diretta e viene trasmessa in prima serata.
. Questa sera, giovedì 16 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Tim Battiti Live 2026, il festival musicale più amato dell’estate. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate del programma sono state realizzate in Puglia a Trani, nella suggestiva cornice sul mare di Piazza Quercia, da mercoledì 24 a domenica 28 giugno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cast, cantanti e scaletta). Nel corso delle varie serate si esibiranno tantissimi artisti. Nello specifico: Achille Lauro, Alex Britti, Annalisa, Arisa, Aiello,... 🔗 Leggi su Tpi.it
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Questa sera, giovedì 16 luglio, ci sarà la terza puntata di Tim Battiti Live 2026, condotto da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia a Trani. Chi sono i cantanti che si esibiranno https://fanpa.ge/9kDp2 facebook
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