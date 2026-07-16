Tim Battiti Live 2026 | le anticipazioni cast cantanti e scaletta della terza puntata

Notizia in breve

Stasera, giovedì 16 luglio 2026, alle 21,30 su Canale 5, va in onda la terza puntata di Tim Battiti Live 2026. La trasmissione è un festival musicale estivo con un cast di artisti e cantanti ancora da annunciare. La scaletta prevede esibizioni dal vivo e interventi tra i vari artisti. La puntata si svolge in diretta e viene trasmessa in prima serata.