Basta un commento e José il figlio di Amadeus deve intervenire per fermare le voci su Sanremo | Ci tenevo a fare chiarezza

José Sebastiani, il diciassettenne figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, ha pubblicato un post su Instagram annunciando il suo secondo singolo. Pochi minuti dopo, sono iniziate a circolare voci su una partecipazione di suo padre a Sanremo. José è intervenuto per chiarire la situazione, precisando di voler fare chiarezza e fermare le indiscrezioni.

Bastano poche ore perché un post su Instagram si trasformi in una notizia che rimbalza ovunque. È quello che è successo a José Sebastiani, il diciassettenne figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, quando ha annunciato l’uscita del suo secondo singolo. Una copertina, un titolo, “Vengo dal Sud”, e il nome accanto a quello del rapper EMF. Tutto qui, apparentemente. Ma il web non perdona e non aspetta: in pochi minuti è partita la giostra delle ipotesi, delle suggestioni, delle battute che diventano notizie. Tra i commenti, uno in particolare ha acceso la miccia: “Sanremo Giovani e De Martino ti aspettano”. Una frase buttata lì, forse ironica, ma poco importa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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