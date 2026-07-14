Il figlio di Amadeus a Sanremo Giovani? La verità su José Sebastiani e il suo futuro nella musica

Da vanityfair.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A volte, un pettegolezzo viaggia più veloce della realtà. Quando José Sebastiani, figlio diciassettenne di Amadeus e Giovanna Civitillo, ha annunciato via Instagram che il 17 luglio uscirà il suo nuovo singolo, Vengo dal sud, la reazione dei social è stata sproporzionata. Ha infatti cominciato a circolare la voce secondo cui José Sebastiani avrebbe partecipato a Sanremo Giovani per lanciare la sua carriera da cantante, grazie a un accordo tra il nuovo direttore artistico, Stefano De Martino, e lo storico conduttore, Amadeus. È stato proprio il presentatore di 5 edizioni consecutive della kermesse a smentire il gossip. Tramite le Storie... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Temi più discussi: José Sebastiani a Sanremo Giovani con De Martino, ma lui fa chiarezza. E interviene anche papà Amadeus; Sanremo Giovani e De Martino ti aspettano: il figlio di Amadeus José Sebastiani annuncia un singolo, il web si scatena ma lui smentisce. E interviene anche il conduttore; Sanremo Giovani e Stefano De Martino ti aspettano: Josè Sebastiani, figlio di Amadeus, si fa strada nella musica con il nuovo brano, ma il padre gela i sogni dei fan; Il figlio di Amadeus, Josè Sebastiani, al Festival di Sanremo 2027? La replica: Fake news.

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