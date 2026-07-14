A volte, un pettegolezzo viaggia più veloce della realtà. Quando José Sebastiani, figlio diciassettenne di Amadeus e Giovanna Civitillo, ha annunciato via Instagram che il 17 luglio uscirà il suo nuovo singolo, Vengo dal sud, la reazione dei social è stata sproporzionata. Ha infatti cominciato a circolare la voce secondo cui José Sebastiani avrebbe partecipato a Sanremo Giovani per lanciare la sua carriera da cantante, grazie a un accordo tra il nuovo direttore artistico, Stefano De Martino, e lo storico conduttore, Amadeus. È stato proprio il presentatore di 5 edizioni consecutive della kermesse a smentire il gossip. Tramite le Storie... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Il figlio di Amadeus a Sanremo Giovani? La verità su José Sebastiani e il suo futuro nella musica

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Il figlio di Amadeus José Sebastiani a Sanremo Giovani con De Martino? Arriva la smentita: "Fake news"Amadeus ha smentito che suo figlio, José Sebastiani, partecipi a Sanremo Giovani.

“Sanremo Giovani e De Martino ti aspettano”: il figlio di Amadeus José Sebastiani annuncia un singolo, il web si scatena ma lui smentisce. E interviene anche il conduttoreUn post su Instagram con la copertina di un singolo in uscita ha generato molte ipotesi online.

Temi più discussi: José Sebastiani a Sanremo Giovani con De Martino, ma lui fa chiarezza. E interviene anche papà Amadeus; Sanremo Giovani e De Martino ti aspettano: il figlio di Amadeus José Sebastiani annuncia un singolo, il web si scatena ma lui smentisce. E interviene anche il conduttore; Sanremo Giovani e Stefano De Martino ti aspettano: Josè Sebastiani, figlio di Amadeus, si fa strada nella musica con il nuovo brano, ma il padre gela i sogni dei fan; Il figlio di Amadeus, Josè Sebastiani, al Festival di Sanremo 2027? La replica: Fake news.

José Sebastiani, figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, chiarisce le indiscrezioni sul suo presunto debutto musicale e su Sanremo Giovani #JoseSebastiani #Amadeus #Sanremo x.com

De Martino ti aspetta. Il figlio di Amadeus a Sanremo Giovani? Il conduttore sbotta contro la fake news e José spiega tuttoÈ bastata un'indiscrezione rilanciata sul web per scatenare il tam tam sui social. Nelle ultime ore José Sebastiani, figlio di Amadeus ... msn.com

Il figlio di Amadeus a Sanremo 2027, il conduttore sbotta e José mette a tacere la polemicaJosé Sebastiani smentisce il debutto a Sanremo 2027: Amadeus parla di fake news e il figlio spiega il suo vero ruolo nella musica ... dilei.it