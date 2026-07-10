amadeus spegne le voci sulla partecipazione del figlio a sanremo giovani 2027

Amadeus ha smentito sui social le voci riguardanti la partecipazione del figlio a Sanremo Giovani 2027. Il Festival di Sanremo, che si avvicina, continua a essere al centro di discussioni e supposizioni tra pubblico e addetti ai lavori, anche prima dell’inizio ufficiale della manifestazione.

: la sua replica social. Il Festival di Sanremo torna a far parlare ancora prima di accendere i riflettori sull’Ariston. Come spesso accade quando si avvicina la kermesse musicale più amata d’Italia, indiscrezioni e supposizioni iniziano a circolare tra pubblico e addetti ai lavori. Questa volta al centro dell’attenzione è finito Amadeus e una voce riguardante una possibile partecipazione del figlio tra gli artisti in gara nell’edizione giovani del 2027. Un’ipotesi che ha immediatamente generato curiosità e discussioni, considerando il forte legame tra Amadeus e il Festival, manifestazione che negli ultimi anni ha rappresentato una parte fondamentale della sua carriera. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Amadeus che sbuca nei video del figlio

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