Durante la semifinale tra Inghilterra e Argentina, si sono verificati forti disordini tra i tifosi e le forze dell'ordine. La situazione è degenerata con scontri e tensioni che hanno portato all'intervento delle forze di sicurezza. La partita si è svolta in un clima di grande agitazione, con alcuni spettatori che hanno protestato e si sono scontrati con le forze dell’ordine. La Rai ha espresso insoddisfazione per quanto accaduto, definendo la situazione inaccettabile.

Ci sono telecronache che accompagnano una partita e altre che finiscono per diventare esse stesse la partita. In Inghilterra-Argentina, semifinale dei Mondiali, il protagonista fuori dal campo è stato ancora una volta Lele Adani, con uno stile che divide da anni il pubblico: per alcuni appassionato e coinvolgente, per altri eccessivo, poco equilibrato e distante dal ruolo richiesto a un commentatore tecnico. Il problema non è l’emozione, che nel calcio è parte integrante dello spettacolo. Un telecronista può certamente lasciarsi trasportare da un gol, raccontare un momento storico, sottolineare un gesto tecnico. Il confine però arriva quando l’entusiasmo supera l’analisi e quando chi dovrebbe spiegare ciò che accade in campo sembra trasformarsi nel primo tifoso della squadra che sta raccontando. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Basta, inaccettabile”. Mondiali, caos Rai: esplode la rabbia, è rivolta

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