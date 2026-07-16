Durante la semifinale di un mondiale, un gol contestato ha cambiato le sorti della partita, arrivando quando il risultato sembrava deciso. La celebrazione successiva ha scatenato reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando polemiche intense. Sul campo di Atlanta, l’atmosfera si è fatta tesa, tra gioia e tensione, mentre le discussioni sul risultato continuano a infiammare gli animi.

Una semifinale da brividi, un gol arrivato quando tutto sembrava deciso e poi una celebrazione capace di far esplodere una polemica feroce. Sul prato di Atlanta, la gioia per un sogno mondiale conquistato si è mescolata a una ferita della storia che, a distanza di decenni, continua a dividere e a fare rumore. L’ Argentina ha battuto l’Inghilterra e ha staccato il pass per la finale dei Mondiali 2026, ma il dopopartita ha rapidamente spostato l’attenzione dal calcio alla politica. Alcuni giocatori dell’Albiceleste hanno infatti festeggiato mostrando uno striscione destinato a provocare una reazione durissima nel Regno Unito. Sullo striscione compariva la frase “Las Malvinas son Argentinas”, ovvero “Le Malvinas sono argentine”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Inaccettabile, oltre ogni limite”. Mondiali, esplode la polemica: è caos

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