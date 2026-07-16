Inaccettabile oltre ogni limite Mondiali esplode la polemica | è caos
Durante la semifinale di un mondiale, un gol contestato ha cambiato le sorti della partita, arrivando quando il risultato sembrava deciso. La celebrazione successiva ha scatenato reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando polemiche intense. Sul campo di Atlanta, l’atmosfera si è fatta tesa, tra gioia e tensione, mentre le discussioni sul risultato continuano a infiammare gli animi.
Una semifinale da brividi, un gol arrivato quando tutto sembrava deciso e poi una celebrazione capace di far esplodere una polemica feroce. Sul prato di Atlanta, la gioia per un sogno mondiale conquistato si è mescolata a una ferita della storia che, a distanza di decenni, continua a dividere e a fare rumore. L’ Argentina ha battuto l’Inghilterra e ha staccato il pass per la finale dei Mondiali 2026, ma il dopopartita ha rapidamente spostato l’attenzione dal calcio alla politica. Alcuni giocatori dell’Albiceleste hanno infatti festeggiato mostrando uno striscione destinato a provocare una reazione durissima nel Regno Unito. Sullo striscione compariva la frase “Las Malvinas son Argentinas”, ovvero “Le Malvinas sono argentine”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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