Dopo la fine della partita dei Mondiali, sono scoppiate proteste e scontri tra tifosi e forze dell’ordine. La vittoria si è celebrata con festeggiamenti notturni, ma subito sono seguite tensioni e incidenti. Un messaggio diffuso sui social ha alimentato ulteriormente il caos, spostando l’attenzione dall’evento sportivo alle conseguenze delle manifestazioni. La situazione è rimasta tesa per diverse ore.

Una vittoria arrivata nel cuore della notte sportiva, una festa esplosa al fischio finale e, pochi istanti dopo, un messaggio capace di spostare l’attenzione ben oltre il campo. Quella che avrebbe dovuto restare una celebrazione è diventata rapidamente una polemica internazionale, con reazioni durissime e un clima già incandescente. Le immagini della festa hanno iniziato a circolare con rapidità, riaprendo una ferita che, a distanza di decenni, continua a segnare la memoria collettiva di due Paesi. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il gesto avrebbe superato il confine dello sport, trasformando una sfida mondiale in un nuovo terreno di scontro politico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Inaccettabile, oltre ogni limite”. Mondiali, esplode la polemica ferocissima: è caos

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