Durante l’estate 2026, i top romantici e chic stanno sostituendo le canotte bianche tradizionali. Sono realizzati in cotone leggero, lino e voile, con dettagli come ricami traforati, inserti di pizzo, volant e bordi smerlati. Questa tendenza si nota nelle scelte di abbigliamento femminile, che privilegiano capi dall’aspetto delicato e raffinato. Le donne preferiscono indossare questi modelli per la loro versatilità e stile più ricercato rispetto alle classiche canotte estive.

C ’è vita oltre la solita canotta bianca. Nell’Estate 2026 il guardaroba riscopre top e bluse dall’aria romantica, realizzati in cotone leggero, lino e voile, con ricami traforati, inserti di pizzo, volant e bordi smerlati. Capi che sembrano recuperati da una fotografia degli anni Settanta, a metà tra il gusto bohémien di Jane Birkin e una più delicata ispirazione vittoriana. Camicia a maniche corte: sei idee look da provare in ufficio questa estate X Freschi quanto un tank top, ma decisamente più scenografici, sono il must-have di stagione dello stile francese, che le donne parigine indossano per valorizzare jeans, pantaloni di lino e gonne. Da Jane Birkin al nuovo romanticismo alla francese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Basta con la solita canotta. Questo è il top estivo, romantico e chic, che ha conquistato le donne francesi

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