Le gonne sono diventate protagoniste del guardaroba da lavoro estivo, offrendo combinazioni eleganti con top, camicie, gilet e scarpe slingback. Nell’estate 2026, i pantaloni sartoriali vengono meno come unica scelta formale, lasciando spazio alla gonna, che unisce praticità e stile. Questa tendenza permette di affrontare il caldo mantenendo un aspetto curato e professionale. La scelta di gonne e abbinamenti si adatta a diverse occasioni lavorative, valorizzando un look fresco e raffinato.

I pantaloni sartoriali non sono più l’unica risposta al dress code professionale. Nell’estate 2026 è la gonna a conquistare il ruolo di protagonista grazie alla sua capacità di coniugare freschezza, eleganza e versatilità. Basta abbinarla ai capi giusti — un gilet sartoriale, una camicia oversize o un top in maglia — per ottenere look raffinati che accompagnano con naturalezza tutta la giornata lavorativa. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Con il top accollato Semplicemente chic: top accollato nero e gonna lunga avvitata color burro. Ai piedi, un paio di slingback kitten heel. In gonna in ufficio, 15 look freschi e chic PE2026. guarda le foto Con il gilet sartoriale Il gilet sartoriale è il top perfetto per l’ufficio in estate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le gonne diventano le migliori alleate del guardaroba da lavoro estivo: ecco gli abbinamenti più eleganti con top, camicie, gilet e slingback per affrontare il caldo con stile

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Le star riscrivono le regole dello stile estivo con infradito, silhouette minimal e abbinamenti capaci di rendere elegante anche la scarpa più discussa della stagioneLe infradito sono diventate un elemento ricorrente nelle scelte di moda delle star, visibili in molte foto di street style e sfilate.

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