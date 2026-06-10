Il capo estivo imperdibile che fa subito chic in spiaggia e in città
I pantaloncini bianchi a vita alta, dallo stile vintage e in tessuti come il tailoring, sono l’alternativa elegante agli shorts in denim per l’estate. Si indossano facilmente sia in spiaggia che in città, offrendo un look chic e senza tempo. Questi capi stanno diventando un must-have tra le donne che cercano un’outfit raffinato e pratico per la stagione calda. La tendenza richiama l’estetica delle cartoline d’epoca, adattandosi ai look moderni.
L ’alternativa agli shorts in denim estivi che piace alle donne più eleganti? Candidi, tailoring, a vita alta, che sembrano usciti da una cartolina d’antan: i pantaloncini bianchi da avere adesso. Un micro trend nella macro tendenza di stagione, che vede i modelli corti total white, in cotone o lino, risalire in cima alle wishlist. Pantaloncini di tendenza: 5 shorts must-have X Leggi anche › Il look del giorno, con gli shorts in denim a vita alta che fanno subito estate anni ’90 Avvistati in passerella alle sfilate Primavera Estate 2026, protagonisti degli outfit street style più chic: i pantaloncini bianchi eleganti sono il pezzo chiave della stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
IR Worldwide LTD Fashion show during London Fashion Week 5
Notizie e thread social correlati
Borse in rafia: la rivoluzione chic che conquista le cittàLe borse in rafia, tradizionalmente associate alle spiagge, sono diventate protagoniste delle passerelle della stagione Primavera-Estate 2026,...
Robot contro cinghiali in città: la scena surreale che sembra uscita da Black Mirror è imperdibileDi notte, in una zona urbana, un robot si muove tra i palazzi e si trova di fronte a un branco di cinghiali.
Si parla di: Tutti i Festival imperdibili dell'estate 2026, tra musica e upcycling: date e biglietti; Uniqlo Arigato Festival 2026: sconti imperdibili fino al 2 giugno.
Campi estivi per adulti: la nuova tendenza del turismoNegli Stati Uniti i campi estivi con pernottamento per adulti esistono già da tempo. Ora i campi estivi per grandi sono arrivati anche in Europa. Si inseriscono nella crescente tendenza a viaggiare ... it.euronews.com