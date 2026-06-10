Il capo estivo imperdibile che fa subito chic in spiaggia e in città

Da iodonna.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I pantaloncini bianchi a vita alta, dallo stile vintage e in tessuti come il tailoring, sono l’alternativa elegante agli shorts in denim per l’estate. Si indossano facilmente sia in spiaggia che in città, offrendo un look chic e senza tempo. Questi capi stanno diventando un must-have tra le donne che cercano un’outfit raffinato e pratico per la stagione calda. La tendenza richiama l’estetica delle cartoline d’epoca, adattandosi ai look moderni.

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L ’alternativa agli shorts in denim estivi che piace alle donne più eleganti? Candidi, tailoring, a vita alta, che sembrano usciti da una cartolina d’antan: i pantaloncini bianchi da avere adesso. Un micro trend nella macro tendenza di stagione, che vede i modelli corti total white, in cotone o lino, risalire in cima alle wishlist. Pantaloncini di tendenza: 5 shorts must-have X Leggi anche › Il look del giorno, con gli shorts in denim a vita alta che fanno subito estate anni ’90 Avvistati in passerella alle sfilate Primavera Estate 2026, protagonisti degli outfit street style più chic: i pantaloncini bianchi eleganti sono il pezzo chiave della stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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