Il capo estivo imperdibile che fa subito chic in spiaggia e in città

Notizia in breve

I pantaloncini bianchi a vita alta, dallo stile vintage e in tessuti come il tailoring, sono l’alternativa elegante agli shorts in denim per l’estate. Si indossano facilmente sia in spiaggia che in città, offrendo un look chic e senza tempo. Questi capi stanno diventando un must-have tra le donne che cercano un’outfit raffinato e pratico per la stagione calda. La tendenza richiama l’estetica delle cartoline d’epoca, adattandosi ai look moderni.