La Pallacanestro Forlì 2.015 ha annunciato il ritorno di Luca Borra nel proprio staff, dove ricoprirà il ruolo di ‘Head of performance’. Borra, che aveva già lavorato con il club, torna in una posizione chiave per la preparazione atletica della squadra. La società ha confermato il suo ingresso nel team tecnico, senza ulteriori dettagli su altre eventuali novità.

Un gradito e per certi versi anche inaspettato ritorno per la Pallacanestro Forlì 2.015. Rientra infatti nel club Luca Borra (nella foto), che assume la qualifica di ‘Head of performance". Tradotto significa che il maggiore dei figli del grande Fabrizio Borra (anche il minore, Daniele, ha lavorato in passato per la società), prematuramente scomparso nel maggio 2025 all’età di 64 anni, sarà il responsabile della supervisione del percorso fisico degli atleti, supportando lo staff tecnico nella gestione dei carichi di lavoro, monitorando le condizioni dei giocatori e operando con lo staff medico nella pianificazione e gestione degli eventuali percorsi di riabilitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket serie A2. Forlì, c’è un rientro nello staff; Luca Borra ‘head of performance’

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