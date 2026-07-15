Darren Burgess continuerà a ricoprire il ruolo di Head of Performance nella Juventus. La società ha confermato il suo incarico nello staff tecnico, mantenendo la collaborazione con il professionista. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali o sui motivi della conferma. Burgess rimarrà quindi nel suo ruolo, contribuendo alle attività di preparazione atletica del team.

di Luca Fiore Darren Burgess e la Juventus continueranno a lavorare assieme vista la conferma del suo ruolo di Head of Performance nello staff bianconero. La Juventus prosegue la sua fase di riorganizzazione interna in vista della prossima stagione sportiva. Dopo le recenti turbolenze e la profonda rivoluzione societaria che ha coinvolto diversi settori del club, arrivano segnali di continuità per quanto riguarda lo staff tecnico. A fare notizia, in particolare, è la permanenza di Darren Burgess, che continuerà a ricoprire il ruolo di Head of Performance all’interno dell’organigramma bianconero. A riportarlo è Tuttosport. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO La permanenza dell’esperto professionista tra i ranghi del club rappresenta una delle poche conferme nel nuovo assetto guidato dalla dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Burgess e Juventus pronti a continuare insieme: confermato il suo ruolo di Head of Performance nello staff bianconero

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