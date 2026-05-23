Il giocatore di basket di Serie A2 è stato squalificato per tre giornate dopo aver colpito un avversario a terra durante una partita. La decisione è stata presa dopo che le immagini hanno mostrato il contatto, avvenuto mentre Landi era a terra. La sanzione riguarda anche membri della dirigenza coinvolti nell’episodio, che sono stati colpiti da altre restrizioni. La partita si è conclusa con questa azione violenta, che ha portato alle sanzioni disciplinari.

? Punti chiave Come ha fatto Borra a colpire Landi mentre era a terra?. Chi sono i responsabili della dirigenza colpiti dalle sanzioni?. Perché il pubblico del Roseto è stato multato dopo l'aggressione?. Come influirà l'assenza del pivot sulle prossime partite del Ruvo?.? In Breve Gianluigi Campanale riceve inibizione di 14 giorni per l'episodio al PalaMaggetti.. Roseto condannata a un'ammenda di 1.667 euro per offese del pubblico.. Aristide Landi ha segnato 11 punti nonostante le ferite al volto.. Rissa scoppiata nel secondo quarto durante la sfida tra Roseto e Ruvo.. Il giudice sportivo ha inflitto tre giornate di squalifica a Jacopo Borra, pivot del Crifo Wines Ruvo di Puglia, dopo la violenta rissa scoppiata ieri sera al PalaMaggetti durante il terzo incontro dei playout di Serie A2 tra Liofilchem Roseto e la squadra pugliese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basket A2, Borra squalificato: 3 giornate dopo i pugni a Landi

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