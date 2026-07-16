A2A Leonessa Brescia ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del nuovo allenatore Marco Calvani. La squadra si prepara a disputare il campionato di Serie B, la terza divisione nazionale. La decisione arriva dopo un’attenta pianificazione del roster, che sarà completato sotto la guida di Calvani. La squadra punta a migliorare le prestazioni della scorsa stagione e a competere nel prossimo torneo.

Ora è ufficiale: A2A Leonessa Brescia parte dal nuovo coach Marco Calvani nella costruzione della rosa che dovrà prendere parte al campionato di B nazionale (la terza serie). Il club ha confermato tramite un comunicato: Calvani, che aveva già messo d’accordo tutto il variegato Cda lo scorso weekend, ha firmato un accordo biennale. Ironia della sorte, dalla Capitale arriva il primo tassello della nuova società dopo che qui si è trasferita la Germani. Romano, 63 anni, Calvani conosce l’ambiente bresciano poiché ha già diretto Orzinuovi nella stagione 2022-23, conclusa con la vittoria nella Coppa Italia e con un terzo posto nazionale che consentì agli orceani di essere ripescati in Serie A2. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - A2A Leonessa, ora è ufficiale: arriva il coach Marco Galvani, una garanzia per la B

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