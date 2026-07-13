brescia accelera calvani in pole per la panchina della leonessa

Brescia punta su Marco Calvani come nuovo allenatore. La decisione arriva dopo una giornata intensa per i vertici del club, che hanno accelerato i colloqui. Calvani è ora in pole position per guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie B Nazionale. La società sta valutando ufficialmente la proposta, mentre non sono stati ancora annunciati altri candidati. La scelta definitiva dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore.

La Leonessa Brescia accelera nella scelta del nuovo allenatore. Marco Calvani è diventato il principale candidato per guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie B Nazionale, al termine di una giornata particolarmente intensa per la dirigenza bresciana. Il nome del sessantatreenne tecnico romano avrebbe guadagnato terreno durante il lungo consiglio d’amministrazione convocato dalla società nella giornata di ieri. Nel corso della riunione, il comitato tecnico ha presentato ai membri del CdA una relazione sui diversi profili presi in considerazione per la panchina. Calvani può mettere a disposizione una lunga esperienza maturata tra Serie A, categorie inferiori e incarichi internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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