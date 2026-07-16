Basket | Fip ammessi tutti i club di Serie A e ok per nuovi team a Roma

Tutte le società di Serie A hanno superato i controlli della Commissione Indipendente e della Lega Basket, e sono state ammesse alla stagione 2026-2027. La decisione riguarda anche l’ingresso di nuovi team a Roma.

Ad esito dei controlli effettuati dalla Commissione Indipendente e dalla LBA, tutte le società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A sono state ammesse alla massima competizione per l'anno sportivo 2026-2027. Lo rende noto la Fip dopo il Consiglio Federale presieduto dal presidente Giovanni Petrucci al Coni. Contestualmente, si è concluso con esito positivo l'iter per i trasferimenti di sede a Roma richiesto dalle società Pallacanestro Brescia e Guerino Vanoli Basket Srl., A esito dei controlli effettuati dalla Commissione Com.Te.C., tutte le società aventi diritto a partecipare ai Campionati di Serie A2 maschile e Serie A1 femminile sono state ammesse alla competizione per l'anno sportivo 2026-2027. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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